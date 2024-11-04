Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку

Он переходит на другую работу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку.

"Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Голубев подчеркнул, что слаженные действия всей команды жителей региона позволили реализовать важные для проекты.

"Говорю спасибо всем коллегам и соратникам, кто помогал Ростовской области делать результативные и эффективные шаги в развитии. Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам. Впереди - новые дела и задачи", - написал Голубев.

Как сообщается на сайте правительства области, Василий Голубев 21 мая 2010 года по представлению президента РФ наделён полномочиями главы администрации Ростовской области. В связи с истечением полномочий и до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области, с 14 июня 2015 года Голубев назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ростовской области.

Губернатором Ростовской области он был избран 13 сентября 2015 года. В сентябре 2020 года избран на второй срок.

Окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.

Женат. Имеет двоих детей.