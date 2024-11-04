Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

Результаты выборов в Молдавии, отставка губернаторов Ростовской и Тамбовской областей, встреча Владимира Путина с главой МИД КНДР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Действующий президент Молдавии Майя Санду набрала 55,33% голосов избирателей и выиграла выборы во втором туре. Европейские наблюдатели отметили попытки иностранного вмешательства, но сообщили, что избирательные органы управляли процессом "прозрачно и профессионально". В МИД РФ назвали выборы в Молдавии самыми недемократичными за годы независимости.

- Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Глава Тамбовской области Максим Егоров также покинет пост, чтобы занять новую должность на федеральном уровне. Врио губернатора Тамбовской области стал Евгений Первышов.

- Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

- Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по подозрению в отмывании средств, сообщают его адвокаты.

- Новым гендиректором ОАК вместо Юрия Слюсаря может стать Вадим Бадеха - глава Объединенной двигателестроительной корпорации, сообщил "Коммерсантъ".

- Энергоаварии и случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксированы в Ростовской области. Более 400 деревень в Новгородской области остаются без света из-за массовых аварий, произошедших на фоне ветра и снегопада.

- Оппозиция организовала в Тбилиси акцию протеста против результатов парламентских выборов. На месте была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг. После завершения митинга перед зданием парламента участники начали шествие к мосту имени Бараташвили.

- Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды, в субботу и воскресенье ожидается температура от плюс 5 до плюс 10 градусов.