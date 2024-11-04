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Новым гендиректором ОАК может стать Вадим Бадеха

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Объединенной авиастроительной корпорации ("ОАК", входит в "Ростех") Юрий Слюсарь в ближайшее время покинет свой пост, его место может занять глава Объединенной двигательной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха, сообщает в понедельник "Коммерсантъ".

"Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации станет Вадим Бадеха, который сегодня возглавляет также входящую в "Ростех" Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Руководителем ОДК в свою очередь должен стать глава "ОДК Климов" Александр Грачев", - говорится в сообщении издания.

Слюсарь возглавляет корпорацию с января 2015 года.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием государственной корпорации "Ростех" о кадровых перестановках в ОАК и ОДК.

ОАК
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