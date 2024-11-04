Назначенный врио главы Ростовской области Слюсарь поблагодарил Путина за доверие

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Юрий Слюсарь, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за оказанное доверие.

"Большое спасибо за высокое доверие. Для меня это возможность вернуться на мою малую донскую землю, родину, возглавить регион в этот непростой период", - сказал Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ, которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Ростовская область имеет большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал.

Как сообщалось, 4 ноября Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь родился в 1974 году в Ростове-на-Дону. В 1996 году окончил МГУ по специальности юриспруденция. Кандидат экономических наук. С 2015 года возглавлял "Объединенную авиастроительную корпорацию", по совместительству был президентом ПАО "Корпорация "Иркут".

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Согласно информации на сайте областного правительства, Василий Голубев 21 мая 2010 года по представлению президента РФ занял пост главы администрации Ростовской области. С 14 июня 2015 года Голубев был назначен врио губернатора Ростовской области, а 13 сентября был избран на этот пост. В сентябре 2020 года переизбран на второй срок.