Поиск

Бывший ростовский губернатор Голубев стал региональным депутатом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев стал депутатом Законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба областного избиркома.

"Вакантный депутатский мандат в донском парламенте передан Василию Голубеву. Соответствующее решение принято сегодня, 14 ноября, на 98-м заседании избирательной комиссии Ростовской области", - говорится в сообщении.

Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата Заксобрания VII созыва Николая Беляева. Беляев избирался в областной парламент с I по VII созывы и возглавлял комитет по регламентным вопросам и депутатской этике.

Василий Голубев 4 ноября заявил, что решил уйти с поста губернатора в связи с переходом на другую работу. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря врио губернатора региона.

Голубев 21 мая 2010 года по представлению главы государства занял пост главы администрации Ростовской области. В июне 2015 года он был назначен врио губернатора, а в сентябре избран губернатором. В сентябре 2020 года был переизбран на второй срок.

Василий Голубев Юрий Слюсарь Николай Беляев Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Что произошло за день: среда, 13 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });