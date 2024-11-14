Бывший ростовский губернатор Голубев стал региональным депутатом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев стал депутатом Законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба областного избиркома.

"Вакантный депутатский мандат в донском парламенте передан Василию Голубеву. Соответствующее решение принято сегодня, 14 ноября, на 98-м заседании избирательной комиссии Ростовской области", - говорится в сообщении.

Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата Заксобрания VII созыва Николая Беляева. Беляев избирался в областной парламент с I по VII созывы и возглавлял комитет по регламентным вопросам и депутатской этике.

Василий Голубев 4 ноября заявил, что решил уйти с поста губернатора в связи с переходом на другую работу. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря врио губернатора региона.

Голубев 21 мая 2010 года по представлению главы государства занял пост главы администрации Ростовской области. В июне 2015 года он был назначен врио губернатора, а в сентябре избран губернатором. В сентябре 2020 года был переизбран на второй срок.