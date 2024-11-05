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В США компанию обвиняют в незаконном экспорте американских технологий в Россию

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Eleview International Inc. и ее топ-менеджеры Олег Наяндин и Виталий Борисенко обвиняются в незаконном экспорте американских технологий на миллионы долларов в Россию, сообщает Минюст США.

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"Обвиняемые - компания из Вирджинии и двое ее руководителей высшего звена - вступили в сговор с помощью трех схем уклонения от уплаты налогов, чтобы обойти экспортные ограничения, введенные в отношении России", - заявил помощник по национальной безопасности министра юстиции США Мэтт Олсен.

Согласно материалам дела, компания с марта 2022 года по июнь 2023 года занималась консолидацией и экспедированием грузов в Россию путем перевалки их через Турцию, Финляндию и Казахстан.

В рамках схемы с Турцией обвиняемые экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн. В рамках финской схемы они экспортировали товары на сумму около $3,45 млн. В рамках казахстанской схемы обвиняемые экспортировали в Россию товары на сумму около $1,47 млн.

В случае вынесения обвинительного приговора Наяндину и Борисенко грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

Гражданство обвиняемых не уточняется.

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