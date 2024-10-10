Минюст США обвинил трех граждан РФ в незаконном экспорте электроники

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Двум гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову, а также имеющему российское и немецкое гражданство Артуру Петрову предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля, сообщает Минюст США.

"Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову, наряду с ранее обвиняемым Артуром Петровым, предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных", - заявил прокурор США Дамиан Уильямс.

Согласно Минюсту, россияне "мошенническим путем закупали у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники, подпадающей под экспортный контроль США, от имени компании Electrocom".

Для осуществления этой схемы обвиняемые якобы использовали подставные компании, чтобы скрыть, что электронные компоненты предназначались для России.

"В ходе сговора Петров, Солдатенкова и Альметов приобрели у американских дистрибьюторов и отправили в Россию контролируемые электронные компоненты военного назначения на сумму более $225 млн", - сообщили в ведомстве.

Министерство напоминает, что Петров был арестован 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США и был экстрадирован ранее в этом году.

"Он прибыл в Южный округ Нью-Йорка 8 августа 2024 года, и было принято решение о его задержании", - говорится в пресс-релизе.

При этом Солдатенкова и Альметов находятся на свободе, сообщили в ведомстве.

По 11 пунктам обвинения Петрову и Солдатенковой грозит до 160 лет тюрьмы, Альметову по 7 пунктам - до 100 лет.