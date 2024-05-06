Кремль опроверг сообщения СМИ о якобы планирующихся РФ диверсиях в Европе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередными голословными обвинениями сообщения западных СМИ о том, что, по мнению европейских разведслужб, Россия якобы планирует целый ряд диверсий и актов саботажа в Европе.

"Непохоже на какой-то серьезный материал. Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше по поводу и без повода. Ну, наверное, в этом духе мы к таким сообщениям и относимся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что европейские разведслужбы предупреждают свои правительства о якобы планирующихся Россией диверсиях и актов саботажа в Европе.