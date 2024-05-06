Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Кремль опроверг сообщения СМИ о якобы планирующихся РФ диверсиях в Европе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередными голословными обвинениями сообщения западных СМИ о том, что, по мнению европейских разведслужб, Россия якобы планирует целый ряд диверсий и актов саботажа в Европе.

"Непохоже на какой-то серьезный материал. Очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше по поводу и без повода. Ну, наверное, в этом духе мы к таким сообщениям и относимся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что европейские разведслужбы предупреждают свои правительства о якобы планирующихся Россией диверсиях и актов саботажа в Европе.

Дмитрий Песков Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ вызвал британского посла

Депутатами в РФ на сегодняшний день являются 10 иноагентов

Дума запретила иноагентам участвовать в выборах в РФ

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Ответчики предложили передать в арбитраж дело об обращении "Макфы" в доход РФ

Ответчики предложили передать в арбитраж дело об обращении "Макфы" в доход РФ

Сын замглавы МВД Зубов приговорен к 7 годам колонии по делу о взятке

Число погибших при атаке дронов в Белгородской области выросло до семи человек

Россия проведет учение для повышения готовности нестратегических ядерных сил

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в областном и арбитражном суде в Тамбове

Шесть человек погибли, более 30 пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });