В Минобороны РФ заявили, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Украина не отказывалась от планов захвата объектов ядерной энергетики

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили, что при вторжении в Курскую область вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захватить атомную электростанцию.

"Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции", - сказал на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Министерству обороны РФ стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация", - сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ процитировал этот документ: "...зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации... На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет".

"Вместе с тем с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию. С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС", - сообщил Кириллов.

Украина может попытаться захватить объекты российской ядерной энергетики, сообщили в российском военном ведомстве во вторник.

"По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики", - сказал Кириллов.

"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - сообщил Кириллов.

"В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован", - сказал начальник войск РХБЗ.

По его словам, подобные попытки предпринимались в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС

Обстрелы украинскими силами Запорожской атомной электростанции могут привести к необратимым последствиям, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"До настоящего момента продолжаются атаки на объекты промышленной площадки и города-спутника Энергодар, в котором проживает персонал станции", - сказал Кириллов.

"Служба безопасности Украины осуществляет диверсионно-террористическую деятельность, в том числе в отношении работников ЗАЭС и представителей органов власти", - заявил он.

"Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", - сообщил Кириллов.

По его данным, в 2022 году вооруженными силами Украины нанесено 49 ударов с использованием артиллерии и дронов по объектам ЗАЭС.

"Целью ударов являлись ядерные реакторы, хранилища свежего и отработавшего ядерного топлива, а также другие объекты критически важной инфраструктуры. В результате этих атак станция пять раз оставалась без внешнего электроснабжения, что создавало реальную угрозу возникновения техногенной катастрофы", - заявил Кириллов.

По его словам, обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ сперва не вызывали опасения у мирового сообщества.

"Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, подтвержденный впоследствии профильными европейскими организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ в случае аварии затронет практически всю Европу. Только после этого, а также после размещения на станции экспертов МАГАТЭ, ее обстрелы практически прекратились", - сказал Кириллов.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

По официальным данным, российские войска взяли ЗАЭС под контроль в феврале 2022 года.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Риски использования "грязной бомбы"

Специальная военная операция сорвала ядерную программу Украины, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу", - сказал Кириллов.

"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу", - сообщил он.

По словам Кириллова, для создания "грязной бомбы" Украина может использовать отработанное ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.

Кириллов заявил, что основными исполнителями ядерной программы Украины были Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

По данным Кириллова, с 2021 года финансирование этих институтов увеличилось на порядок, а суммарный объем закупок - в 20 раз.

"Столь резкий рост государственных расходов также свидетельствует о попытках Киева реализовать свою ядерную программу", - сообщил Кириллов.

По его словам, в октябре 2024 года в ходе встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года им уже тогда было заявлено о намерении восстановить ядерный статус Украины", - сказал начальник войск РХБЗ.

Он заявил, что "серьезные опасения вызывают попытки ядерного шантажа со стороны Украины".