Минобороны РФ сообщило о захвате крупного опорного пункта ВСУ в Курской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск из состава "Северной" группировки войск, при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разведки украинских позиций с воздуха, десантники вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ.

"В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия и подразделения беспилотной авиации десантников подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что "после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления".