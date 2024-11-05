Поиск

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Леонидово и Плёхово, отразили шесть контратак противника, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

Также подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, говорится в сводке.

"ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщает Минобороны.

По его данным, "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово".

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень", - говорится в сводке.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 800 военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль", - заявили в ведомстве.

По его информации, в течение суток двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

По данным Минобороны, армия Украины за все время боевых действий на курском направлении потеряла 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 082 боевых бронированных машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Борт МЧС РФ вывез из Ливана еще около 100 россиян

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });