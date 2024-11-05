Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Леонидово и Плёхово, отразили шесть контратак противника, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

Также подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, говорится в сводке.

"ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщает Минобороны.

По его данным, "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово".

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень", - говорится в сводке.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 800 военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль", - заявили в ведомстве.

По его информации, в течение суток двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

По данным Минобороны, армия Украины за все время боевых действий на курском направлении потеряла 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 082 боевых бронированных машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.