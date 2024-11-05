Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран СНГ соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Путин заметил, что государства СНГ являются "ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России".

Он напомнил, что в 2025 году страны совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.