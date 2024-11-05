Поиск

Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран СНГ соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Путин заметил, что государства СНГ являются "ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России".

Он напомнил, что в 2025 году страны совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Борт МЧС РФ вывез из Ливана еще около 100 россиян

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });