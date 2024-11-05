Антропогенные выбросы РФ оказались на 34% ниже при подсчете по суверенным коэффициентам

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Разработка и использование национальных коэффициентов пересчета экономических и экосистемных показателей в выбросы позволило уточнить значения нетто-выбросов парниковых газов в РФ: они оказались на 34% ниже, чем считалось ранее. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

"Это очень серьезная величина. Если мы это переведем в те инвестиции, которые были необходимы для того, чтобы сократить этот объем выбросов – 560 миллионов тонн в CO2-эквиваленте (соответствует выявленным 34% разницы - ИФ), то эти цифры измеряются несколькими триллионами рублей. Это та нагрузка, которая могла быть наложена на российскую экономику, на российский бизнес для достижения целей, которые мы перед собой поставили (углеродная нейтральность РФ к 2060 году - ИФ)", - сказал Широв в ходе пресс-конференции, посвященной итогам первого этапа реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ".

Согласно его презентации, в связи с этим экономия на декарбонизации в ценах 2021 года для бюджета РФ составит 3 трлн рублей, для всей экономики РФ – 4,5 трлн рублей. Речь идет об экономии, которая возникает за счет использования менее капиталоемких способов сокращения выбросов парниковых газов, а также с учетом потенциала сокращения выбросов за счет экосистем.

Ранее сообщалось, что Россия на предстоящей Конференции ООН по изменению климата (COP29) представит кадастр антропогенных выбросов за 2022 год, составленный с применением суверенной методологии.

В презентации Широва отмечается, что в ходе реализации ВИП ГЗ было уточнено 22 коэффициента расчета ежегодных антропогенных выбросов парниковых газов на территории РФ (28% от общего числа коэффициентов). Уточненные данные показали, что выбросы от сжигания топлива и отходов, а также от промышленного производства ниже, чем считалось ранее, а поглощающая способность экосистем в РФ - значительно выше.

"Была большая недооценка способности наших лесных экосистем поглощать парниковые газы (при расчетах по международной методике - ИФ). У нас получилось, что на уровне 1 тысячи 156,9 мегатонн CO2-эквивалента наши экосистемы лесные способны поглощать (ежегодно в период 2002-2023 гг - ИФ). В среднем наши леса могли поглощать примерно на 440 мегатонн больше, чем считалось раньше", - пояснила директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Наталья Лукина.

При этом, согласно ее презентации, к 2030 году, когда сеть мониторинга будет полностью развернута, ожидаются существенные уточнения в оценках поглощения углерода лесами и другими наземными экосистемами, в том числе за счет почв.

Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, – отчетный документ, предоставляемый страной в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Он содержит данные о балансе парниковых газов, на основе которых принимаются дальнейшие решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Кадастр готовится за период минус два года: в 2024 году предоставляются данные за 2022 год.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку 11-22 ноября.