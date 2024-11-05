Росавиация предложила выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация предложила выделить для беспилотных авиационных систем (БАС) отдельный класс воздушного пространства, ограниченный высотой до 500 метров, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Росавиацией предложено создать отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов. В первую очередь это касается полетов на низких высотах - порядка 300-400-500 метров. В настоящее время соответствующие предложения внесены в Минтранс России, они поддержаны правительственной комиссией по транспорту в лице (вице-премьера - ИФ) Виталия Геннадьевича Савельева", - сказал Ядров в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, также Росавиация разрабатывает новые нормы летной годности, позволяющие упростить процедуру сертификации для определенных областей применения дронов.

"Это в первую очередь те беспилотники, которые будут летать не над густонаселенной местностью, не над городами. И для них, конечно, требования с точки зрения сертификации авиационной техники будут значительно оптимизированы, так сказать", - добавил Ядров.