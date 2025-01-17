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Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов
Фото: Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Предложенный Росавиацией проект по созданию отдельного класса воздушного пространства для беспилотников (БВС) требует доработки, считают в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Появление нового класса для дронов (возможное название "H"), ограниченного высотой до 500 м, в ноябре 2024 года анонсировал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Предложения внесены в Минтранс и поддержаны правительственной комиссией по транспорту в лице вице-премьера Виталия Савельева, уточнял он.

По запросу Росавиации АОПА-Россия проанализировала проект соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства (ФП ИВП) и внесла ряд замечаний, говорится в телеграм-канале объединения.

На данный момент отдельный класс ВП для полетов дронов не создан нигде в мире, кроме Китая, отмечают эксперты. Он имеет высоту до 120 м над поверхностью земли - конкретные границы и районы не опубликованы в сборнике аэронавигационной информации Китая "и, вероятно, вводятся посредством НОТАМ (NОТАМ, извещения - ИФ) по мере надобности, а не постоянно".

"Предложенные Росавиацией границы класса Н от 300 м до 400 м над поверхностью земли, а также запрет на полеты пилотируемых воздушных судов в этом диапазоне высот и в пределах 100 м ниже нижней границы и 100 м выше верхней границы класса Н, делают невозможными полеты пилотируемой авиации на высотах 200 - 500 м там, где будет установлен класс Н. В отсутствие информации о том, где именно он будет установлен, каковы будут его горизонтальные границы, пилотируемая авиация ПВП рискует потерять возможность летать именно там, где она чаще всего летает - на высотах до 500 м от земли", - заявили в АОПА.

При этом выполняя набор высоты или снижение, пилотируемые суда будут пересекать вертикальные границы класса Н и его буферных слоев по 100 м сверху и снизу, что означает одновременное использование класса Н как пилотируемыми, так и беспилотными судами.

"В предложениях Росавиации ничего не сказано о требованиях к БВС в новом классе Н о наличии у них бортового оборудования Detect-and-Avoid (DAA), а также о требованиях к внешним пилотам БВС иметь соответствующую квалификацию, позволяющую надеяться на выполнение ими требований "вижу-избегаю" для полетов ПВП. Даже Китай в описании своего нового класса ВП установил требования о наличии у БВС оборудования автоматической идентификации и наличия лицензии у пилотов БВС", - добавили эксперты.

"Считаем нужным отложить создание класса Н до тех пор, пока все перечисленные проблемы не будут устранены, и надеемся, что наши предложения будут учтены Росавиацией и Минтрансом РФ при подготовке изменений в ФП ИВП", - резюмировали в АОПА-Россия.

Минтранс Китай АОПА-Россия Дмитрий Ядров Виталий Савельев Росавиация NОТАМ
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