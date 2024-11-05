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Возникший из-за атаки БПЛА пожар в многоэтажке Белгорода ликвидирован

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о спасении еще одного пострадавшего при атаке беспилотником на многоквартирный дом (МКД) в Белгороде.

"Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир в атакованном МКД. Мужчину спустили с пятого этажа с помощью автолестницы. У жителя диагностировано отравление продуктами горения. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Очаги возгорания ликвидированы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки в трех многоквартирных домах повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены семь автомобилей.

В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что в загоревшемся доме временно перекрыто газоснабжение. "После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится", - написал Демидов в своем телеграм-канале.

На месте происшествия организован информационный центр.

"Всем предлагаем временное размещение в ПВР. Пока в основном люди принимают решение разместиться у родственников", - сообщил Демидов.

Он добавил, что как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход.

По информации ГУ МЧС по региону, в тушении пожара были задействованы 24 человека и 5 единиц техники.

Ранее во вторник Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал один мирный житель, он госпитализирован с различными травмами. В результате атаки БПЛА в многоквартирном доме загорелись три квартиры.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Валентин Демидов Белгородская область
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