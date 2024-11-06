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Под Белгородом ранен житель поселка Октябрьский

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе при обстреле поселка Октябрьский осколочное ранение в ногу получил мужчина, он обратился в районную больницу после следующего обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавший лечиться будет амбулаторно.

В результате повторного обстрела поселка Октябрьский там в жилом доме была пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Поврежден прицеп автомобиля.

В селе Нечаевка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль и повредил его. Вследствие еще одной атаки дрона огнем уничтожена "ГАЗель".

В Шебекинском муниципальном округе атакам ВСУ подверглись два населенных пункта.

"В селе Муром в результате прилета снаряда повреждены крыша, потолочное перекрытие и остекление социального объекта", - уточнил губернатор.

По его данным, в селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. "Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. В помещении повреждены кровля и внутренняя отделка", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Октябрьский Нечаевка Муром Новая Таволжанка Белгородский район Белгородская область
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