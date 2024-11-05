Самолет МЧС РФ эвакуировал из Ливана 100 российских граждан

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Борт МЧС РФ доставил из Ливана сто российских граждан, в том числе 56 детей, сообщили в МЧС России во вторник.

"Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МЧС РФ уточнили, что на борту находятся сто российских граждан, пожелавших покинуть зону конфликта, среди них 56 детей.

3 октября МЧС РФ объявило о начале эвакуации россиян из Ливана. Тогда из Бейрута в Москву прибыли 60 человек.