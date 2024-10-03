Самолет МЧС РФ эвакуировал из Ливана 60 российских граждан

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 60 человек", - говорится в сообщении.

Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Израиль проводит наземную операцию на юге Ливана. Число жертв достигло тысячи человек. Несмотря на потери, ливанская "Хезболла" продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.