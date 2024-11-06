Рыболовное судно терпит бедствие в Баренцевом море, на борту 12 человек

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рыболовное судно с 12 людьми на борту терпит бедствие в Баренцевом море, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Рыболовное судно "Алиот" потеряло ход в Баренцевом море более чем в 60 морских милях от побережья Мурманской области из-за поломки винта. На борту аварийного судна 12 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто из экипажа не пострадал. Люди находятся на судне. Начата спасательная операция.