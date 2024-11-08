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Судно затонуло у южнокорейского острова Чеджу

13 человек числятся пропавшими без вести

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У южнокорейского острова Чеджу в пятницу затонуло 129-тонное рыболовецкое судно, сообщает "Ренхап".

По данным местных властей, 14 членов экипажа спасены, 13 числятся пропавшими без вести.

Береговая охрана получила сигнал бедствия в 4:33 (22:33 четверга по Москве).

Сообщается, что на борту затонувшего судна находилось 27 членов экипажа - 16 южнокорейцев и 11 иностранцев.

Поиски пропавших без вести продолжаются.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указание мобилизовать все имеющиеся ресурсы для скорейшего спасения рыбаков.

Юн Сок Ель Южная Корея
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