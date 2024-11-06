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Аэропорт Кургана закрыт до вечера из-за непогоды

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Курганский аэропорт закрыт до вечера среды (21:00 по местному времени) из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

В связи с этим самолет, летевший в Курган из Сочи, уже сел в Челябинске.

Ранее сообщалось, что ухудшение погоды ожидается в среду в субъектах Уральского федерального округа. В частности, ГУ МЧС по Курганской области предупреждало о сильном снеге, метели, порывах ветра до 17 метров в секунду.

АО "Аэропорт Курган" входит в группу компаний "Аэрофьюэлз". Пассажиропоток аэропорта в 2023 году составил 154 тысячи человек, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Курган МЧС Челябинск
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