Аэропорт Владикавказа закрыт из-за непогоды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ" закрыт из-за метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе предприятия.

Судя по онлайн-табло аэропорта, пока задержек рейсов нет.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Северной Осетии сильный снег, местами с дождем, на дорогах гололедица.

Международный аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт Северной Осетии, входит в холдинг "Новапорт". В 2023 году аэропорт обслужил 916 552 человека, что на 15% больше, чем годом ранее.