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Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 30 тыс. человек

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинских войск за время боевых действий на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, за минувшие сутки составили более 250 человек, сообщило министерство обороны РФ в среду.

В течение суток уничтожены восемь боевых машин пехоты и шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, два миномёта и восемь автомобилей.

С начала боевых действий на курском направлении противник потерял 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, сообщает министерство обороны РФ.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказано в сообщении.

ВСУ Минобороны
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