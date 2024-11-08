17 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над четырьмя российскими регионам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные нейтрализовали 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА из которых: шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть - над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.