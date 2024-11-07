РКН рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от CDN-сервиса CloudFlare

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора рекомендует владельцам ресурсов в интернете отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, так как используемое в нем по умолчанию расширение нарушает законодательство РФ и блокируется на территории России.

"Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология – средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)", - говорится в сообщении на сайте центра.

"Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак", - добавили в центре.

В сообщении уточняется, что защиту от DDoS-атак может обеспечить, в частности, Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). За время ее работы (с марта 2024 года) отражено более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны, отметили в центре.

"Обращаем внимание, что CloudFlare была одной из компаний BigTech, которые собирал Госдеп США в сентябре для обсуждения комплексного и организованного противодействия странам, активно защищающим свой информационный суверенитет", - добавили в центре.

Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке Роскомнадзором CDN-сервиса CloudFlare из-за включения в него протокола, который позволяет обойти блокировки ресурсов в рунете.

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и несколько функций безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).