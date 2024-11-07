Что произошло за день: четверг, 7 ноября

WSJ о сценариях украинского урегулирования, сломавшийся лайнер с туристами и отложенные торги Мосбиржи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- WSJ рассказала об одном из сценариев команды Трампа по урегулированию на Украине. Одно из обсуждаемых предложений включает в себя заморозку линии фронта, обязательство Киева не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет и создание демилитаризованной зоны, утверждает издание. Дмитрий Песков назвал публикацию абстрактной и обезличенной.

- "Мосбиржа" в четверг отложила начало торгов на фондовом рынке. Это было сделано в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.

- Российские туристы застряли на сломавшемся лайнере в порту Иокогамы. На борту находится 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Посольство РФ заявляет, что держит на контроле ситуацию. Туроператоры рассчитывают, что туристам могут сделать безвизовый транзит.

- По делу о хищении недвижимости Минобороны РФ арестованы активы на 700 млн руб. Речь идет о хищении имущественных комплексов в Москве и Подмосковье при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия.

- РКН рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от CDN-сервиса CloudFlare. Используемое в нем по умолчанию расширение нарушает законодательство РФ, заявил регулятор.

- Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией. Санкции введены по различным причинам, среди них – "угроза миру, стабильности и безопасности Ливии" и "дестабилизация или подрыв, или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

- Nissan сократит 9 тыс. рабочих мест и уменьшит производственные мощности на 20%. Японский автопроизводитель также продаст часть своей доли в Mitsubishi Motors Corp., поскольку вынужден принимать "срочные меры для улучшения показателей и создания более гибкого и устойчивого бизнеса".