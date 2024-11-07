Лавров заявил, что РФ готова к диалогу с США, если поступит инициатива от Вашингтона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Если от новой администрации США поступит инициатива о диалоге без односторонних требований, Москва будет готова ее выслушать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не мы прерывали отношения, не нам предлагать их возобновить, но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что Россия "никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было".

"Президент Путин каждый раз, когда об этом заходит разговор, подчеркивает нашу позицию: разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что проблемы в отношениях между Россией и США "очень глубокие, проистекают прежде всего из ощущения американской элиты, что необходимо подавлять любых конкурентов на мировой арене, чтобы не появлялся никто, кто каким-то образом поставит под вопрос американское доминирование", эта позиция в нынешних условиях становится все менее обоснованной, однако "пока эта идеология у американцев продолжает присутствовать".