Путин заявил, что РФ открыта для восстановления отношений с США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова восстановить отношения с США, при этом сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается восстановления отношений с США, мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Вашингтона. Мы с ними отношений не портили", - сказал Путин.

"Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения не направлены против третьих стран, в том числе против США"- заявил Путин, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба "Валдай".