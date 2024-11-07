Лавров заявил о готовности РФ прислушаться, если у ЕС будут "здравые идеи" по Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова сотрудничать с Евросоюзом по урегулированию украинского кризиса в случае, если из Брюсселя поступят здравые идеи на этот счет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если будут конкретные, здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя, из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является, в общем-то, приглашением в тупик", - сказал Лавров журналистам в Астане в четверг, отвечая на вопрос о предстоящем обсуждении на саммите ЕС 7-8 ноября стратегии мирных шагов в украинском конфликте.

По словам министра, "многие здравомыслящие политики это понимают, но уже не могут отказаться от тех позиций, которые они изначально заняли, исходя из полной поддержки Украины".

Лавров убежден, что бюрократия в Брюсселе "пытается узурпировать" любые процессы как внутри, так и вовне ЕС. Отвечая на вопрос, как избрание президента США Дональда Трампа скажется на этом процессе, глава российского МИД подчеркнул: "Я даже не буду гадать на этот счет".

Он также выразил благодарность Астане за попытки найти развязки украинского кризиса. "Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - отметил Лавров.