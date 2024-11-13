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СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева
Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Союзники Украины из числа европейских государств обсуждают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, предусматривающие территориальные уступки со стороны Киева, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.

"Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но все более сильный сдвиг в сторону представления о том, что боевые действия закончатся только в результате переговоров между Киевом и Москвой, предусматривающих уступки Украиной территорий", - информирует издание со ссылкой на 10 бывших и действующих официальных лиц из НАТО и стран Европы.

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"Официальные лица из Европы и НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках больше не вызывают такого возмущения, как раньше, и дипломаты называют это (...) обменом территорий на безопасность", - подчеркивает WP.

По данным WP, активизацию подобных обсуждений вызвала, в частности, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, так как Трамп заявлял о стремлении быстро урегулировать украинский кризис и не согласен с позицией нынешней администрации США, заявляющей о необходимости помогать Киеву столько, сколько потребуется.

При этом газета отмечает, что пока в Европе не имеют ясного представления о возможных конкретных параметрах соглашения по урегулированию конфликта.

США Киев Украина Европа
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