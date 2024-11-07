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Глава Минсельхоза подтвердила оценку по сбору пшеницы в РФ в 2024 г. в 83 млн т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на заседании правительства в четверг подтвердила оценку по сбору пшеницы в этом году на уровне 83 млн тонн, общего сбора - в 130 млн тонн.

"Ожидаем, что по итогам года урожай зерновых составит 130 млн тонн в чистом весе, в том числе 83 млн тонн придется на пшеницу", - заявила министр.

К настоящему времени зерновые культуры обмолочены с 97% площадей.

По ее словам, результат этого года войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит сохранить значительный экспортный потенциал.

Министр также отметила более высокое, чем в прошлом году, качество зерна. "Качество зерна выше прошлогоднего, примерно треть объема пшеницы приходится на 1-3 классы", - сказала она.

По предварительным прогнозам, сбор масличных культур в этом году составит порядка 28 млн тонн, из которых соя и рапс приблизятся к рекордным значениям - 7 млн и 4,6 млн тонн соответственно. Сбор сахарной свеклы на уровне почти 44 млн тонн позволит произвести 6,3-6,4 млн тонн сахара. "Этот объем также полностью закрывает наши внутренние потребности", - сказала министр.

Кроме того, планируется собрать (в организованном секторе) более 7 млн тонн картофеля и порядка 7,4 млн тонн овощей. "Из-за сложных погодных условий урожай этих культур будет несколько ниже прошлогоднего. Для дополнительного обеспечение внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируем осуществлять своевременные поставки из дружественных стран", - заявила Лут.

"По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение было в 2020 году - 1,1 млн тонн. В этом году мы собрали уже больше 1,1 млн тонн, ожидаем, что это будет порядка 1,2 млн тонн", - сказала глава Минсельхоза.

Несмотря на весенние заморозки, будет собрано около 1,7 млн тонн плодов и ягод в организованном секторе, это выше средних значений за последние 5 лет. Министр отметила, что на поддержку этого сектора в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 7,5 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем в текущем.

Лут также сообщила, что сев озимых культур продолжается в регионах юга, Северного Кавказа и центральной России. На остальных территориях работы уже практически завершены, засеяно более 19 млн га. По итогам года площадь озимых составит чуть менее 20 млн га. В новых регионах планируется засеять озимыми 1,6 млн га, что на 3% превышает показатели прошлого года. При этом аграрии все больше используют семена отечественной селекции.

Оксана Лут Минсельхоз
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