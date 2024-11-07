Российские аграрии уже получили 83% из предусмотренных им субсидий

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские аграрии к настоящему времени уже получили 83% из предназначенных им на этот год субсидий.

"В этом году непосредственно на субсидии аграриям предусмотрено 92,2 млрд рублей, из которых 83% уже перечислено получателям", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства в четверг.

Кроме того, отметила она, востребованной мерой по-прежнему остается льготное кредитование. "В этом году общая сумма одобренных льготных кредитов на проведение сезонно-полевых работ превысила 300 млрд рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года", - сказала министр.

Лут также заявила, что в этом году "из-за беспрецедентных погодных условий" свою актуальность и востребованность подтвердило агрострахование с господдержкой. В 2024 году на него выделено порядка 5,5 млрд рублей. "Страховые выплаты в пользу пострадавших сельхозпроизводителей также должны составить порядка 5 млрд рублей до конца года. На следующий год планируем выделить на эту меру до 5,8 млрд рублей", - сообщила Лут.

В целом на поддержку сельского хозяйства в этом году было выделено 580 млрд рублей.