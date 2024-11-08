Президента Венесуэлы ждут в РФ в 2025 г. для подписания Договора о стратегическом партнёрстве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро приехать Россию в 2025 году для подписания Договора о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве двух стран, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

"От имени президента России Владимира Владимировича Путина еще раз благодарю вас за участие в саммите БРИКС. Мы будем рады вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого подпишем Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Как вы точно отметили, Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывают крепкая дружба, стратегическое партнерство и неподверженная конъюнктуре политическая поддержка", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Вице-премьер встретился с Мадуро в рамках рабочего визита в Каракас.

Президент Венесуэлы со своей стороны поздравил участников 18-го заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня с достигнутыми результатами и отметил, что их страна думает о совместных планах не только до 2030 года, но и на многие годы вперед. "Он также напомнил о своем участии в саммите БРИКС и встрече с Путиным, подчеркнув, что Россия и Венесуэла разделяют мировоззрение на развитие нынешнего мира", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с Мадуро российский вице-премьер сообщил, что в рамках заседания межправкомиссии был установлен конструктивный диалог с исполнительным вице-президентом, министром нефти Венесуэлы Делси Родригес, на котором стороны обсудили широкий круг вопросов в энергетике, торговле, науке и технологиях, фармацевтике, коммуникациях, финансовой и банковской сферах.

Чернышенко отметил, что российские компании готовы к работе в Венесуэле с прицелом на долгосрочную перспективу.

В завершение встречи Чернышенко и Родригес подписали заключительный акт 18-го заседания межправкомиссии высокого уровня и План развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года.

В их присутствии был подписан ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в области науки и технологий.

"Всего прошло 13 субкомиссий в рамках восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии, каждая из них все больше укрепляет наши связи во всех сферах, в том числе экономики, торговли и финансах. Это заседание стало победоносным для обеих стран - Венесуэлы и России, потому что нам удалось углубить наше сотрудничество, в особенности в области науки и техники", - сказала Родригес, чьи слова приводятся в сообщении.