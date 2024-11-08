Мадуро предложил вывести отношения Венесуэлы и России на новый уровень

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости вывести отношения Каракаса и Москвы на новый уровень. Об этом сообщает EFE.

"Венесуэла и Россия имеют широкую, положительную и плодотворную повестку, и сотрудничество между странами необходимо далее развивать, претворяя в жизнь эту повестку, - сказал он. - Россия и Венесуэла разделяют чаяния на лучший мир без гегемонизма, угроз, санкций и притеснений".

Агентство напоминает, что ранее на этой неделе делегации двух стран провели встречу, на которой были подписаны соглашения в сферах технологий, энергетики, образования. торговли, финансов и туризма.