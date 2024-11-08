Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта не летающей с 2022 года AirBridgeCargo

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта грузовой авиакомпании AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр"), сообщается в материалах ведомства.

Соответствующий приказ подписан 9 октября этого года, решение принято на основании заявления эксплуатанта от 1 октября, уточняется в материалах.

Фактически AirBridgeCargo не выполняет перевозки с марта 2022 года после введения антироссийских санкций из-за событий на Украине. До этого она считалась крупнейшей грузовой авиакомпанией в РФ: в 2021 году, по данным Росавиации, AirBridgeCargo перевезла 639 тыс. тонн (+21%), что составило примерно 43% от всего локального рынка. Исторически компания летала в основном за рубеж, используя парк, сформированный только из американских Boeing (в сертификате эксплуатанта на конец июня этого года числились 14 Boeing 747 и один Boeing 777).

В августе сообщалось, что AirBridgeCargo, а также "Волга-Днепр" и "Атран" (все три входят в группу "Волга-Днепр") подпали под санкции США. Также там оказались основатель группы Алексей Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник и несколько топ-менеджеров группы, включая Игоря Аксенова, Валерия Габриеля, Сергея Дьячкова и Вильдана Зиннурова.