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Росавиация не видит риска банкротств авиакомпаний

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация не видит в настоящее время риска банкротств или слияний авиакомпаний РФ, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10 (федеральные авиационные правила - ИФ). Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сказал Ядров журналистам на форуме NAIS-2025.

Первое полугодие 2024 года российские авиакомпании закончили с общим операционным убытком в размере 8,6 млрд руб., что в 4,1 раза меньше убытка за тот же период 2023 года, сообщалось в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Доходы перевозчиков составили 859,9 млрд руб. (+27%), расходы - 868,5 млрд руб. (+21,5%). По итогам девяти месяцев отрасль демонстрировала прибыль, заявляла ранее в этом году начальник управления регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы Адиля Вяселева, при этом рентабельность компаний, по ее словам, составила 10-15%.

После введения антироссийских санкций из-за начала военной операции РФ на Украине сообщалось об остановке деятельности нескольких российских авиакомпаний, в том числе чартерной Royal Flight и крупнейшей грузовой AirBridgeCargo (входила в группу "Волга-Днепр").

Росавиация
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