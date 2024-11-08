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Четыре человека погибли на пожаре в жилом доме в Барнауле

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Тела четырех человек обнаружены при тушении пожара в жилом доме в Барнауле, сообщается МЧС РФ в пятницу.

"В Алтайском крае на пожаре погибли четыре человека. В Барнауле загорелся частный жилой дом и надворные постройки. При тушении обнаружены тела женщин 64 и 44 лет, мужчины 67 лет и ребенка 4 лет", - следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Пожар на 120 кв. м потушили 52 специалиста и 14 единиц техники.

МЧС РФ Алтай Барнаул пожар
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