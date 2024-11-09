Москва готова выслушать предложения Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, при этом простого решения этой проблемы быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Последнее не подлежит никакому сомнению. Это безусловно", - заявил Рябков в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о готовности Москвы выслушать предложения Трампа по Украине.

"Мы предельно тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере", - сказал Рябков.

По словам дипломата, "за примерами далеко ходить не надо: китайско-бразильская инициатива, которую мы тоже критикуем за ее очевидные недостатки, - это один из свежих таких образцов обращения важных государств к "горячей", потенциально весьма опасной для вообще всей международной безопасности проблематике".

"Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", - заявил Рябов.

Он отметил, что "декларации, заявления, обещания, какие-то сигналы, конечно, важны". "С американской стороны они поступают по разным линиям и на всех уровнях, и это все фиксируется. Но нужны действия, и оценки нами будут даваться по конкретным делам будущей администрации. 47-й теперь уже президент США стал известен, и он нам известен по его предыдущему хождению во власть. Я думаю, что некоторые посылы с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации на Украине - это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке", - заявил замглавы МИД РФ.

"Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с происходящим на Украине и вокруг нее, быть не может", - добавил Рябков.

"И путь, по которому мы предлагаем двигаться - он единственный реалистичный, был определен в ходе выступления президента в МИД 14 июня и в последующем неоднократно излагался и конкретизировался, включая выступление на "Валдае", - заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что "американская администрация должна очень серьезно относиться к этим сигналам - и уходящая администрация, и будущая".

"У нас нет конъюнктурных колебаний и нет постановки наших коренных интересов в зависимость от того, кто в конечном итоге находится в Овальном кабинете Белого дома. Об этом, кстати, достаточно определенно было сказано в заявлении МИД России, опубликованном на следующий день после выборов в США", - заявил Рябков.