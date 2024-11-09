Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Взрыв газа в доме в Пятигорске, заявления Сергея Рябкова о перспективе диалога с Трампом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека пострадали и один погиб в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске. Повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Введен режим ЧС муниципального уровня. Возбуждено уголовное дело.

- Владимир Путин присвоил звание Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Композитору исполнилось 95 лет.

- Москва готова выслушать предложения Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, простого решения этой проблемы быть не может, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- Обновленная российская ядерная доктрина даст возможность обращения к ядерной опции при обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях России и Запада и с ситуацией на Украине, сказали в МИД РФ.

- Кандидатура нового посла России в США пока не имеет статуса утвержденной, заявил Сергей Рябков.

- Джо Байден и Дональд Трамп встретятся в Белом доме в среду. Подробности не приводятся.

- Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл воронежский "Факел" в домашнем матче 15-го тура РПЛ.