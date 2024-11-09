Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки войск "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продвигается вглубь обороны армии Украины, группировки "Запад", "Юг" и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.

На этом участке фронта украинская армия потеряла до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера Viking шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы, сообщили российские военные.

По их данным, в течение суток "Западная", "Южная" и "Восточная" группировки заняли более выгодные рубежи.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ", - сказано в сообщении.

По словам военных, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и гаубицу. Уничтожено два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой народной республики. Отражена одна контратака противника", - заявили в военном ведомстве.

Согласно его данным, потери ВСУ на этом участке составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено три склада боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки ВСУ", - сказали в Минобороны.

Там сообщили, что потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего, говорится в сообщении.

Подразделения "Северной" группировки на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча и Терновая (Харьковская область). Потери ВСУ на этом участке составили до 35 военнослужащих и две гаубицы, сообщило министерство.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области, сообщили военные.

По их информации, здесь потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, три гаубицы. Было уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Российские военные сообщили, что за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 украинских беспилотников.