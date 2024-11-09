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Россия отправила в страны Африки лекарства на $72 млн в 2023 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Отечественные фармкомпании поставляют лекарства и жизненно важные медицинские изделия более чем в 150 стран, сообщила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

"Фармацевтическая отрасль в РФ не только закрывает большинство потребностей внутреннего рынка, но и очень явно ориентирована на экспортные поставки и имеет большой экспортный потенциал. Продукция наших производителей поставляется более чем в 150 стран мира, и мы готовы такое сотрудничество с нашими иностранными партнерами расширять", - сказала Приезжева в субботу на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сочи.

За прошлый год поставки фармацевтической продукции из России в страны Африки составляли более $72 млн. Основные покупатели российских лекарств - Нигерия, Уганда, Алжир, Конго и Марокко. Основной поставляемой продукцией является вакцина для профилактики желтой лихорадки, лекарства для профилактики инфекционных заболеваний, противовирусные и антибактериальные препараты.

Приезжева отметила, что российские производители могут предложить партнерам самые инновационные лекарственные препараты. Это противоопухолевые, антидиабетические, сердечно-сосудистые, антимикробные, противовирусные препараты, а также жизненно важные медицинские изделия и современные технические средства реабилитации.

Замглавы Минпромторга добавила, что российская индустрия может предложить сотрудничество по линии неонатального оборудования. В России производятся инкубаторы для интенсивной терапии новорожденных.

Екатерина Приезжева
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