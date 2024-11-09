В центре Гамалеи сообщили о разработке вакцины против ВИЧ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России создает вакцинный препарат против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на основе технологии, которая позволяет получать искусственные антигены и индуцировать в организме вакцинированного антитела широкой специфичности, сообщил его директор Александр Гинцбург.

"Следующий наш этап состоит в том, чтобы целенаправленно заняться созданием и использованием этой технологии для создания вакцинного препарата к вирусу иммунодефицита человека. Эта работа находится в интенсивной прогрессии, которая очень активно поддерживается министерством здравоохранения. Надеюсь, что в течение двух-трех ближайших лет мы можем порадовать как нашу страну, так и мир тем, что данная технология даст конкретные практические результаты", - сказал Гинцбург в субботу на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сочи.

По его словам, технология позволяет получать искусственные антигены для того, чтобы в результате вакцинации ими в организме вакцинированного человека индуцировались антитела широкой специфичности. Это необходимо для борьбы с такими заболеваниями человека, которые меняются с высокой скоростью - грипп, COVID-19 и ВИЧ.

"В результате вакцинации будут индуцироваться антитела широкой специфичности как к гриппу, как к COVID. Это уже сделано в лабораторных условиях в настоящее время", - добавил Гинцбург.

Он также рассказал, что центр разрабатывает вакцины против инфекций, которые имеют пандемический потенциал, и создает "вакцинные консервы" на случай пандемических осложнений. "Мы очень активно работаем над созданием вакцин, которые имеют очень большой пандемический потенциал", - сказал Гинцбург.

В частности, создана и прошла испытания вакцина против лихорадки Эбола. Эта вакцина была создана по той же технологии, по которой позднее была создана вакцина против COVID-19 "Спутник V".

По словам Гинцбурга, по этой же технологии доведены до стадии доклинических, а в некоторых случаях клинических испытаний вакцины против оспы обезьян, геморрагических лихорадок Марбург и Ласса, вакцины против птичьего гриппа типа А.

Он отметил, что прототипы таких вакцин, "вакцинные консервы" находятся в готовности, прошли первую стадию клинических испытаний на международном уровне и на уровне страны.

"Если возникнут пандемические осложнения, то не надо создавать вакцину заново, надо выбирать из имеющихся прототипов, уже созданных вакцин, что позволяет ввести в гражданский оборот данный вакцинный препарат буквально не за месяцы (...) а буквально за несколько недель. При наличии производственных мощностей в стране по данной технологии", - добавил Гинцбург.