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В США выявили первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американские медики заявили о первом в США случае заражения человека ранее выявленным в Африке штаммом оспы обезьян, сообщает в субботу Associated Press.

Человек, заразившийся новым штаммом, вернулся в США после поездки в Восточную Африку. В настоящее время он проходит лечение в больнице в Калифорнии.

Новый, более заразный, штамм оспы обезьян появился ранее в этом году. С конца сентября было выявлено более 3,1 тыс. зараженных, в основном в Бурунди, Уганде и Демократической Республике Конго.

Также о случаях заражения сообщали в Германии, Индии, Великобритании и других странах.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.

США Конго Калифорния
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