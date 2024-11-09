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Закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов подписан президентом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет перечень информации, доступ к которой в интернете ограничивается. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта является решение (требование) генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.

На владельца социальной сети возлагается обязанность осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации о незаконных услугах в сфере миграции, а также незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.

Авторами закона стала большая группа депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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