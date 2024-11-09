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Путин подписал закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отнесении к отягчающим обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вводит законодательную новацию в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные Следственного комитета, свидетельствующие о том, что в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов.

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов Госдумы во главе с Володиным.

Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Владимир Путин РФ
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