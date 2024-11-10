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Беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторных атаках беспилотников ВСУ на многоэтажный дом в Шебекине.

По его словам, во время проверки хода восстановления поврежденного жилья был замечен беспилотник, который врезался в дом на уровне 4-го этажа. "Слава Богу, все живы, мужчина, не пострадал, брился в ванной", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Во время осмотра домов поступила информация, что дрон повторно ударил в тот же дом на Шумилова, 25", - сообщил он.

После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Сотрудники МЧС помогли освободить мирного жителя из-под завала. Есть риск обрушения верхних этажей, уточнил Гладков.

"Развернут оперативный штаб. На время проведения спасательных работ и обследования конструктива двухподъездного МКД всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры. Пункты временного размещения готовы к их приёму", - написал глава региона.

Накануне в субботу Гладков сообщал что украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Шебекине.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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