Житель Шебекино погиб после атаки беспилотников по многоквартирному дому

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины, оказавшегося под завалами многоквартирного дома в Шебекине после повторной атаки украинских дронов.

"Из-под завалов извлекли тело мужчины", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Жители дома эвакуированы, четверо размещены в ПВР, одна женщина доставлена в больницу.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил о повторной атаке украинских беспилотников на двухподъездный многоквартирный дом в Шебекине по адресу: улица Шумилова, 25 после атаки накануне. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты.