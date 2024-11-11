ФСБ заявила о пресечении попытки угона вертолета ВКС РФ со стороны ГУР Украины

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика с целью угона вертолета, в результате контрмер удалось установить позиции ВСУ и нанести по ним удар, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, "сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", - заявили в ЦОС.