Поиск

ФСБ заявила о пресечении попытки угона вертолета ВКС РФ со стороны ГУР Украины

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика с целью угона вертолета, в результате контрмер удалось установить позиции ВСУ и нанести по ним удар, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

МоскваМосковский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУЧитать подробнее

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, "сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", - заявили в ЦОС.

Ми-8 ФСБ ВКС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Военные заявили о массированном ударе ВСУ дронами по гражданской инфраструктуре

Минобороны сообщило о 70 беспилотниках, сбитых за утро над российскими регионами

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников в Раменском городском округе

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

В результате пожара в пятиэтажке на севере Москвы пострадали семь человек

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });