Московский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд приговорил к 13,5 годам колонии IT-специалиста с двойным гражданством, пытавшегося передать составляющие гостайну сведения Центральному разведывательному управлению США.

"Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича, 1977 г.р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство", - сообщила ФСБ РФ во вторник.

Дадобоев приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

"Установлено, что Дадобоев, располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки. В этих целях установил контакт с ЦРУ", - заявили в спецслужбе.

Он был задержан в октябре 2022 года при попытке передачи собранных секретных материалов.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК России (Государственная измена).

"Дадобоев свою вину признал и раскаялся в содеянном", - сообщили в ФСБ.